Rotterdam verdeeld over financiële steun uitgesteld songfestival

De Rotterdamse gemeenteraad is nog terughoudend met het eventueel toezeggen van extra geld voor de uitgestelde editie van het Eurovisiesongfestival. Het aanpakken van de coronacrisis heeft voorrang, zo blijkt uit een inventarisatie van RTV Rijnmond.

De PvdA, Leefbaar Rotterdam, 50Plus en D66 zijn in theorie voor een nieuwe financiële injectie. DENK, VVD en GroenLinks houden de de deur open maar willen eerst weten hoeveel geld er precies nodig is. De PVV en de Partij voor de Dieren zijn tegen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet woensdag in een brief aan de gemeenteraad weten dat de extra kosten voor Rotterdam worden geschat op maximaal 6,7 miljoen euro. Er wordt nog gekeken hoe een deel van deze kosten bij bijvoorbeeld verzekeraars kan worden verhaald. Hoe de kosten worden opgebouwd en wat er nodig is van de gemeente, wordt ook nog onderzocht.

Begroting

"Wij komen zodra mogelijk bij u terug met een verzoek om deze middelen vrij te maken in de begroting, inclusief een onderbouwing van de extra kosten en een verantwoording over de gedane uitgaven", aldus Aboutaleb.

Het Eurovisiesongfestival werd woensdag vanwege de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar. Rotterdam wordt hoogstwaarschijnlijk weer aangewezen als gaststad.