Kappers in de stress: salon sluiten of openhouden

Kappersorganisatie ANKO wordt overspoeld met telefoontjes van kappers die niet weten of ze hun zaak moeten sluiten of openhouden. Volgens het RIVM kunnen ze gewoon openblijven, ondanks een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden tot de medemens. Als ze toch dichtgaan, kunnen ze mogelijk geen gebruik maken van de regeling voor werktijdverkorting, die is ingesteld voor ondernemers om de coronacrisis uit te zitten. Veel kappers houden hun salon daarom open, al zijn er niet veel klanten meer en zouden ze liever dichtgaan om besmettingsrisico’s uit te sluiten.