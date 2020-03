Coronacentrum voor ggz-patiënten in Nijmegen

Drie instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland openen volgende week in Nijmegen een coronacentrum voor patiënten die niet op hun eigen locatie kunnen blijven. Het gaat om coronapatiënten die niet in staat zijn om zich te houden aan de richtlijnen tegen verspreiding van het virus, bijvoorbeeld doordat ze weglopen, dwalen of recalcitrant zijn.