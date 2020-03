Ouders kunnen eigen bijdrage voor kinderopvang terugkrijgen

Alleen ouders in zogenoemde vitale beroepen zoals de zorg en hulpdiensten mogen hun kinderen naar de opvang brengen. Die maatregel in de strijd tegen het coronavirus duurt zeker tot 6 april.

Maar ouders die geen gebruik mogen maken van de opvang moeten toch hun factuur voldoen. “Als je niet betaalt dan verlies je ook je plek in de kinderopvang. Dat is ook een probleem en dat willen we voorkomen”, aldus Van Ark.

Daarom werkt ze met de Belastingdienst aan een oplossing zodat ouders die geen gebruik mogen maken van de kinderopvang hun eigen bijdrage terugkrijgen. Ze hoopt ouders hier snel duidelijkheid over te kunnen geven. “Ik denk daarbij in dagen en niet in weken”, zei ze.