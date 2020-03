‘Captain Kirk’ houdt logboek bij over thuisquarantaine

Kapitein Kirk zit in quarantaine. De Canadese acteur William Shatner (88), die het personage uit Star Trek speelde, heeft zichzelf geïsoleerd en houdt in de stijl van de bekende sciencefictionserie een logboek bij.

“Logboek van de kapitein: Stardate 1 van mijn zelfopgelegde isolatie. Nadat ik op Planeet Huis arriveerde, kreeg ik een warm welkom van mijn gezanten Espresso & Macchiato”, twitterde de acteur, die daarmee verwees naar zijn twee honden.

Shatner schrijft in een vervolgbericht op “stardate 2” dat zijn “gezanten” een verkenningsmissie uitvoeren onder zijn bed. “Ze schonken me vermiste sokken en andere spullen om aandacht en liefde te krijgen.”

Shatner speelde de kapitein van het ruimteschip Enterprise onder meer in een televisieserie en meerdere films. De acteur maakte enkele weken geleden op Twitter duidelijk dat hij niet verwacht nog in de huid van Kirk te zullen kruipen. Veel fans reageren opgetogen dat hij in elk geval een uitzondering lijkt te maken op Twitter, waar hij zijn logboek eerder afsloot met “Kirk uit”.