You’ll Never Walk Alone op 180 zenders, Hoogendoorn ontroerd

In heel Europa, en ook op een aantal zenders in de VS, klonk vrijdagochtend om 08.45 uur precies You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. De actie was opgezet door 3FM-dj Sander Hoogendoorn om alle medewerkers in de vitale beroepen die nu de samenleving draaiende houden een hart onder de riem te steken. Het nummer was op 180 zenders te horen in meer dan dertig landen. Ook speelden de carillons van veel grote kerken in Nederland het nummer. Dit gebeurde onder meer in Groningen, Haarlem, Zwolle en Baarn.