APG-topman: geen reden voor extra korting op pensioenen

Er is ondanks de coronacrisis geen reden om de pensioenen tussentijds te korten. Dat heeft topman Gerard van Olphen van pensioenuitvoerder APG gezegd in een interview met De Telegraaf. APG voert de pensioenen uit voor zo’n 4,7 miljoen mensen in sectoren als het onderwijs, de overheid, de bouw en de schoonmaak.

“Ik kan me niet voorstellen dat fondsen tussentijds moeten korten”, aldus Van Olphen. “Daar voorziet de wet ook niet in.” Volgens hem zou een korting net nu de crisis toeslaat ook haaks staan op het overheidsbeleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk schade te voorkomen.”

In plannen om het pensioenstelsel aan te passen, is de pensioenopbouw veel meer afhankelijk van schommelingen op de beurs. Daar moet goed over worden nagedacht, meent Van Olphen. “De vraag die voorligt is hoe je mee- en tegenvallers verdeelt over generaties. Deze beurzencrisis laat zien dat het onverstandig is één specifieke generatie met de tegenvallers op te zadelen.”

Desondanks is Van Olphen wel van mening dat het pensioensysteem moet veranderen. “Het is veel te simpel om te zegen: doe die rekenrente omhoog en dan zijn we wel klaar. Er zijn zoveel redenen om naar een ander pensioen te gaan. De arbeidsmarkt is enorm veranderd, de demografie is anders.”