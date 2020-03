CM.com vaart wel bij coronacrisis

Die ontwikkeling wordt wel weer deels tenietgedaan door krimpende marketingbudgetten, in het bijzonder in landen waar winkels dicht moeten blijven, zoals in Frankrijk. Ook heeft de toeristische sector het zwaar, wat CM.com merkt in een afname van de verkoop van tickets voor musea en attracties via zijn systemen.

Topman Jeroen van Glabbeek merkt op dat CM.com tot nu toe zeer weerbaar is gebleken ondanks de oprukkende coronapandemie. “We hebben onze sterke groei wereldwijd weten vast te houden, ook in Azië.” Door de recente beursgang heeft CM.com een sterke kaspositie en geen schulden bij de bank.