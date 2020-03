Hornbach verwacht minder omzet na winkelsluitingen door corona

De Duitse doe-het-zelfketen Hornbach verwacht in het lopende boekjaar minder omzet te draaien dan eerder gedacht vanwege het nieuwe coronavirus. In meerdere landen moest de winkelketen zijn vestigingen tijdelijk sluiten vanwege de voorschriften van overheden. In Nederland blijven de vijftien Hornbach-winkels voorlopig nog wel open.

Hornbach wil nog geen concrete cijfers geven over de verwachte corona-impact. Volgens topman Albrecht Hornbach is er nu nog te veel onzekerheid over de pandemie. Daarnaast hoopt hij dat hogere onlineverkopen deels het negatieve effect van de winkelsluitingen goedmaken. Daarvoor worden extra medewerkers ingezet en is de retourperiode verdubbeld naar zestig dagen. Uiteindelijk blijft de toon nog optimistisch. “Hornbach staat er financieel goed voor en heeft voldoende liquiditeitsreserves. Dat moet ons helpen om ook moeilijke periodes te doorstaan”, aldus de topman.

In het afgelopen gebroken boekjaar, dat eind februari afliep, lukte het Hornbach om de omzet op te voeren. De 160 bouwmarkten met tuincentra van de Duitse onderneming zagen hun opbrengsten toenemen met 8,1 procent tot ruim 4,4 miljard euro, blijkt uit voorlopige cijfers. De situatie met het longvirus had vorig boekjaar nog geen effect op Hornbach. De winstcijfers worden bekendgemaakt bij de publicatie van definitieve jaarcijfers op 27 mei.