‘Vervolging dreigt bij onvoorzichtigheid rondom coronavirus’

Mensen die zich niet houden aan afspraken die zijn gemaakt rondom het coronavirus, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dat schrijft advocaat Tjalling van der Goot in een ingezonden brief, die vrijdag gepubliceerd werd in de Leeuwarder Courant. “Mochten mensen zich zodanig gedragen dat de volksgezondheid wordt geschaad, dan kunnen sancties worden opgelegd”, schrijft de pleitbezorger.