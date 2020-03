Wereldwijd zijn meer dan 10.000 mensen met het coronavirus overleden. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit op basis van een eigen telling. Het officiële dodental staat op 10.048.

De meeste doden zijn gevallen in Italië en China. In beide landen staat het dodental op meer dan 3000. Verder is Iran het enige land waar meer dan duizend doden zijn gemeld.

In Nederland staat het dodental op 76 en zijn er 2460 mensen besmet.