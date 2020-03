Horeca bedankt gasten, ondernemers en politici in ‘coronatijd’

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), bedankt gasten, ondernemers en politici voor hun steun in de tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt. Dat doet de organisatie in een paginagrote advertentie die vrijdag in De Telegraaf staat. Ook mensen met een vitaal beroep, horecaleveranciers en premier Mark Rutte worden in het zonnetje gezet.