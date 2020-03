Hof velt oordeel in zaak liquidaties Staatsliedenbuurt

Het gerechtshof in Amsterdam doet vrijdag in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen twee mannen die worden verdacht van een dubbele liquidatie, op 29 december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. De geruchtmakende schietpartij ontketende een golf van dodelijk onderwereldgeweld in voornamelijk de hoofdstedelijke onderwereld. Het tweetal, Anouar B.(39) en Adil A. (31), wordt ook beschuldigd van het gericht beschieten van twee motoragenten.

B. en A. zijn door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Beiden ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de dood van de twee slachtoffers, Youssef Lhkorf (28) en Saïd el Yazidi (21). De slachtoffers verkeerden op de bewuste avond in het gezelschap van de man die vermoedelijk het eigenlijke doelwit is geweest, crimineel Benaouf A. Hij was in oktober 2012 betrokken bij de liquidatie van een man in Antwerpen. De aanslag op zijn leven in de Staatsliedenbuurt zou daarop een reactie zijn geweest.

Benaouf wist te ontkomen aan het spervuur van kogels. Nadat de daders Lhkorf en El Yazidi hadden doodgeschoten, gingen zij er in twee auto’s vandoor. Onderweg schoten zij op gealarmeerde motoragenten, die op het nippertje aan de dood ontsnapten. De ‘Staatsliedenbuurt’ zette definitief een nieuw beeld neer van de onderwereld: groeperingen van vaak jonge mannen, die elkaar met extreem geweld naar het leven staan, tegen het decor van de grootschalige cocaïnehandel, met automatische aanvalswapens als favoriet gereedschap.

Benaouf A. is de kerngetuige geworden in de strafzaak tegen de twee verdachten. Hij wijst Anouar B. aan als een van de leden van het moordcommando, hij zou hem ter plaatse hebben herkend. Zijn getuigenis leidde tot felle confrontaties in de rechtszaal met B. Benaouf zit een lange celstraf uit voor de Antwerpse moord. In 2017 werd een operatie verijdeld om hem met een helikopter uit de gevangenis in Roermond te bevrijden.

Door tal van onvoorziene ontwikkelingen, waarbij de betrouwbaarheid van de verklaringen van Benaouf telkens ter discussie kwam te staan, heeft de zaak vooral in hoger beroep lang gesleept. Het Openbaar Ministerie is onwrikbaar in zijn standpunt: Anouar B. en Adil A. zijn schuldig en moeten een levenslange celstraf krijgen.

De talrijke zittingen hebben in een extra-beveiligde rechtszaal plaatsgevonden. De twee beklaagden zullen door de crisis met het coronavirus niet bij de uitspraak aanwezig zijn. Het hof zal de uitspraak daarom in het reguliere gerechtsgebouw aan het IJdok in Amsterdam doen.