Rechter velt vonnis in zaak tramaanslag Utrecht

De rechtbank in Utrecht velt vrijdagmiddag vonnis over Gökmen T., de verdachte van de tramaanslag vorig jaar op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Bij de bloedige aanslag kwamen vier mensen om het leven en vielen meerdere gewonden.

Het OM eiste begin deze maand levenslange gevangenisstraf tegen T. De aanklagers noemden de 38-jarige Utrechter “een uiterst gevaarlijk persoon” en het gevaar voor herhaling “aanzienlijk”. Dat maakt “een optimale beveiliging van de samenleving noodzakelijk”, zeiden zij. Direct na het uitspreken van de eis klonk luid applaus vanaf de publieke tribune. T.’s advocaat vroeg zijn verminderd toerekeningsvatbare cliënt geen levenslang, maar een lange gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging op te leggen.

De strafzaak tegen T. - die heeft bekend het vuur op de slachtoffers te hebben geopend - was begin maart het toneel van gedrag dat in rechtszalen zelden is te zien. De Utrechter (38) bespuugde op de eerste dag zijn raadsman, schold bij binnenkomst in de rechtszaal het publiek uit, stak zijn middelvinger op naar de voorzitter van de rechtbank en lachte provocerend om de aangrijpende verhalen van nabestaanden en slachtoffers. Op de slotdag van de zaak bespuugde hij ook de rechters. Vier dagen lang weigerde hij vragen te beantwoorden.

De uitspraak is vrijdag om 14.00 uur. Door de coronacrisis mogen daar slechts acht slachtoffers en nabestaanden bij zijn. T. zelf is er niet. De uitspraak is via een livestream te volgen.