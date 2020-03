Vier Indiërs opgehangen die vrouw verkrachtten in bus

In India zijn vier mannen opgehangen voor het verkrachten van een 23-jarige vrouw in New Delhi in 2012. De groepsverkrachting gebeurde in een rijdende bus en zorgde voor veel ophef in binnen- en buitenland.

De mannen zijn vrijdag geëxecuteerd in de Tihargevangenis, een paar kilometer buiten New Delhi. President Ram Nath Kovind weigerde de vier clementie te verlenen waar ze om hadden gevraagd.

In 2012 vergrepen zes mannen zich aan de studente. De vrouw werd ernstig mishandeld met ijzeren staven en voor dood achtergelaten langs de kant van de weg. Twee weken later overleed ze aan haar verwondingen. Massale protesten tegen vrouwengeweld in India volgden.

Van de zes daders heeft een zichzelf in 2013 van het leven beroofd. De zesde verdachte was minderjarig en is in 2015 vrijgelaten.