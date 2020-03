EU wil zekerheid van Ecuador na blokkeren vliegtuigen

De Europese Unie heeft de regering van Ecuador gevraagd te garanderen dat vluchten kunnen landen in het Zuid-Amerikaanse land. Woensdag blokkeerden lokale bewoners in opdracht van de burgemeester de landingsbaan van het vliegveld in Guayaquil. Dit uit angst voor het coronavirus.

Een vlucht van KLM moest door de blokkade uitwijken, bevestigt een woordvoerder van de maatschappij tegenover De Telegraaf. De burgemeester van Guayaquil was bang dat er Europeanen in het toestel zaten.

Het KLM-toestel zou gestrande reizigers oppikken in Ecuador en had al passagiers opgehaald in hoofdstad Quito. Door de blokkade moest KLM 164 reizigers noodgedwongen laten staan in Guayaquil. Mogelijk waagt de maatschappij vrijdag een nieuwe poging om hen op te halen.

Vanwege het coronavirus schortte Ecuador zondag alle vluchten op. Luchtvaartmaatschappijen proberen daarop passagiers op te halen die nu vastzitten in het land.