Tesla legt productie in fabriek in Fremont stil

De Amerikaanse maker van elektrische auto’s Tesla legt de productie in zijn fabriek in Fremont vanaf 23 maart tijdelijk stil. Lokale autoriteiten wilden al langer dat de gigantische fabriek de deuren zou sluiten uit vrees voor de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus.

De fabriek met circa 10.000 werknemers is een van de belangrijkste locaties voor Tesla. Op de Californische locatie worden onder andere de Model S, Model X en Model 3 gebouwd. Daarnaast is de fabriek goed voor de productie van het merendeel van alle auto-onderdelen van Tesla, vermeldt het bedrijf op zijn site.

Tesla weigerde eerder de fabriek te sluiten en betoogde dat het bedrijf lokaal een cruciale rol vervult. Nu haalt de fabrikant bakzeil en voert in de fabriek in Fremont vanaf volgende week alleen basale werkzaamheden uit, bijvoorbeeld om elektrische laadinfrastructuur te laten draaien. Ook een fabriek in de staat New York wordt stilgelegd.

Tesla stelt in een verklaring dat het bedrijf een “lange periode van onzekerheid” financieel kan doorstaan. Het bedrijf had in het vierde kwartaal van vorig jaar een kaspositie van 6,3 miljard dollar en haalde onlangs 2,3 miljard dollar aan nieuw kapitaal op.