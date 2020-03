Europese leiders buigen zich donderdag weer over coronacrisis

De Europese leiders buigen zich volgende week donderdag voor de derde keer gezamenlijk over de aanpak van de coronacrisis. Ook deze keer gaat het om een videoconferentie.

Volgens Europees president Charles Michel, de voorzitter van de vergadering, zullen de leiders vastberaden blijven reageren op de ontwikkelingen en “deze crisis bestrijden.” Dat twitterde hij donderdagavond. De derde videoconferentie komt in de plaats van een tweedaagse top van de leiders, die die donderdag in Brussel had moeten beginnen maar door de coronapandemie werd afgeblazen.