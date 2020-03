Begrip in politiek voor sluiting verpleeghuizen voor bezoekers

In de Tweede Kamer bestaat begrip voor het besluit van het kabinet om de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg te sluiten voor bezoekers. Zo moeten de kwetsbare bewoners worden beschermd tegen het coronavirus.

“Verschrikkelijk voor de bewoners en de familie, maar het is nu even noodzakelijk”, zegt ⁦⁦partijleider Henk Krol van 50PLUS. Volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is de stap “nodig voor de bescherming tegen corona, maar wel heel verdrietig voor de mensen in verpleeghuizen en de mensen die hen lief zijn”.

SP’er Maarten Hijink noemt het “besluit noodzakelijk maar zo verdrietig voor ouderen, familieleden én zorgverleners”. Vera Bergkamp van regeringspartij D66 spreekt van “ingrijpende maatregelen, maar helaas nodig om onze kwetsbare ouderen te beschermen”.

De maatregel geldt in eerste instantie tot 6 april. Maar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid waarschuwde bij de aankondiging van de maatregel al dat het “reëel” is om te denken dat het langer gaat duren.