Britse koningin over coronavirus: belangrijke rol voor iedereen

De Britse koningin Elizabeth heeft in een verklaring benadrukt dat iedereen een taak heeft bij het bestrijden van de coronacrisis en solidair zou moeten zijn. “We zijn enorm dankbaar voor de expertise en inzet van onze wetenschappers, artsen, hulpverleners en openbare diensten. Maar nu, meer dan ooit in ons recente verleden, hebben we allemaal een uiterst belangrijke rol te spelen als individuen - vandaag en in de komende dagen, weken en maanden.”