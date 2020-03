Licht herstel op New Yorkse beurzen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan, na een flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten een reeks nieuwe steunmaatregelen van overheden en centrale banken. Opmerkingen van Donald Trump zetten de olieprijzen fiks hoger.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 20.087,19 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2409,39 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,3 procent tot 7150,58 punten. Op woensdag waren nog minnen tot 6,3 procent te zien.

Trump liet in een persconferentie onder andere doorschemeren in te willen grijpen in het olieconflict tussen Saudi-Arabië en Rusland, dat voor een spectaculaire daling van olieprijzen heeft gezorgd. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg daarop met ruim 24 procent tot 25,27 dollar. Een vat Brentolie werd 13,3 procent meer waard op 28,19 dollar.

Oliebedrijven

Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips wonnen tot 12,9 procent. Oliedienstverleners Halliburton en Schlumberger werden respectievelijk 4,1 procent en 15,1 procent meer waard.

De financiële markten verwerkten ook nieuwe ingrepen van centrale banken wereldwijd. Zo kwam de de Bank of England met zijn tweede renteverlaging in een maand, naast een verruiming van het opkoopprogramma van obligaties. Ook de Europese Centrale Bank ontvouwde een nieuw opkoopprogramma en beloofde “geen limiet” te stellen aan zijn toewijding aan de euro.

Harley-Davidson

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson (min 7,3 procent) zei zijn Amerikaanse fabrieken tot eind deze maand stil te leggen. Bij een fabrieksmedewerker is het virus geconstateerd. Autofabrikanten als General Motors (plus 5,4 procent) en Ford Motor (plus 8,2 procent) leggen eveneens de productie in Noord-Amerika stil.

Hotelketen Marriott International schrapte zijn winstverwachting voor dit jaar in verband met de coronacrisis, maar won desondanks 4,7 procent.

De euro was 1,0691 dollar waard, tegenover 1,0687 bij het slot van de Europese beurzen.