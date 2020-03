Bij Belgisch bedrijf 180.000 coronatests in beslag genomen

“Een nooit eerder geziene situatie vergt nooit eerder geziene maatregelen”, verdedigt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem de maatregel. Volgens hem is er in het belang van het land onmiddellijk gehandeld.

Het ministerie benadrukt dat het bedrijf in Wallonië niets te verwijten valt, want het is niet verboden om de producten in het buitenland te verkopen. Maar gezien het belang van de tests voor België en de wereldwijde schaarste was het dus belangrijk dat ze niet naar het buitenland zouden gaan. Het betrokken bedrijf zou bovendien goed hebben meegewerkt. Het bedrijf krijgt de tests vergoed. Het gaat om marktconforme prijzen, “voor zover die niet inspelen op de huidige crisis”.