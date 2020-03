Alle wegen hebben nu de juiste snelheidsborden

Alle snelwegen waar de maximumsnelheid overdag wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur hebben het juiste snelheidsbord. Daarmee geldt vanaf nu in heel het land tussen 06.00 en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Met het aanpassen van de borden is een einde gekomen aan de complexe operatie waaraan de afgelopen weken honderden mensen hebben meegewerkt, zo meldt Rijkswaterstaat. “Het aanpassen is volgens plan verlopen.”

In de avond en nacht blijft de maximumsnelheid zoals die was. Op ruim 60 procent van de snelwegen mag dan nog steeds 130 kilometer per uur worden gereden. Officieel ging de snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur tussen 06.00 en 19.00 uur maandag in. In totaal heeft Rijkswaterstaat 4000 verkeersborden door heel Nederland aangepast en/of bijgeplaatst. Daarnaast zijn ongeveer 5000 hectometerpaaltjes afgeplakt.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed te controleren of de snelheid langs de weg overeenkomt met de informatie in het navigatiesysteem en zo nodig het systeem te updaten. “De borden langs de weg zijn leidend en weggebruikers moeten niet blindelings vertrouwen op hun navigatieapparatuur.”