Minister De Jonge: situatie Bruins ‘wake-upcall’ voor kabinet

Bruins, die de aanpak van het coronavirus coördineerde, zakte woensdagavond in elkaar tijdens een debat met de Tweede Kamer. Hij was oververmoeid en overwerkt omdat hij enorm lange dagen maakte om het virus te bestrijden. Daarom trad hij donderdag af.

“De laatste persconferentie van Bruno Bruins sloot hij af met ‘let een beetje op elkaar’”, memoreert De Jonge. Dat moeten ook bewindspersonen zich aantrekken. “Wat hem is overkomen is voor ons een wake-upcall. We zeggen: let op elkaar en zorg dat je elkaar keer op keer kan vervangen.”

Dat geldt ook voor het ministerie van Volksgezondheid. De mensen op de belangrijkste posities om het coronavirus te bestrijden, moeten elkaar kunnen afwisselen en vervangen. “We kunnen ons niet veroorloven om te vallen”, aldus De Jonge, die de coronataken van Bruins overneemt tot de crisis over is. De strijd tegen het virus is volgens hem geen sprint, maar een marathon.