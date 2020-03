Gemeente Zandvoort begrijpt uitstel Grand Prix Zandvoort

“Ook voor de gemeente staan veiligheid en gezondheid voorop. Wij staan dan ook achter de maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken”, laat burgemeester David Moolenburgh weten. “Uiteraard is dit besluit wel een flinke teleurstelling voor alle mensen en organisaties die enorm hard gewerkt hebben om een mooi en veilig evenement neer te zetten. Er zal met alle betrokken partijen goed worden gekeken naar een ander moment om alsnog een raceweekend te organiseren in Zandvoort. (..) Wat de consequenties van het verplaatsen van het evenement zijn, is momenteel niet duidelijk. We gebruiken de komende periode om dit inzichtelijk te maken”, aldus Moolenburgh.

Zandvoort heeft 4,1 miljoen euro in het racespektakel geïnvesteerd. Het bedrag, voor onder meer vergunningen en personele kosten, is bedoeld voor drie edities, ongeacht wanneer die worden verreden, aldus een woordvoerster van de gemeente. Volgens haar wordt er gezocht naar een nieuwe datum voor de F1-race in Zandvoort. Het kan nog dit jaar zijn, maar ook volgend jaar.