Polder en kabinet komen voorlopig wekelijks bij elkaar

“In een gezamenlijk overleg tussen polder en kabinet kunnen signalen vanaf de werkvloer rechtstreeks met elkaar gedeeld worden”, stelt de organisatie in een verklaring. “Problemen die in bedrijven en sectoren spelen kunnen dan worden omgezet in oplossingen die praktisch werken.”

De delegatie van de Stichting van de Arbeid bestaat uit de voorzitters van de aangesloten organisaties. Onder anderen Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW en Han Busker van vakbond FNV horen hierbij. Van de zijde van het kabinet zullen ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Economische Zaken aan het overleg deelnemen.