De oververmoeide minister Bruno Bruins (Medische Zorg) stapt op. Bruins, die de strijd tegen het coronavirus coördineerde, zakte woensdag in elkaar tijdens een Kamerdebat. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt voorlopig Bruins' taken over.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.