‘Veertig Nederlandse cruisepassagiers keren dinsdag terug’

Zeker veertig Nederlanders die momenteel aan boord zijn van de MSC Splendida, vliegen dinsdag terug naar Nederland. Dat zeggen opvarenden Cees en Ineke in ‘t Veld. Het cruiseschip zou aanvankelijk aanmeren op meerdere plekken in Griekenland en Italië, maar vanwege het nieuwe coronavirus staan die landen dat niet toe. Het schip is nu onderweg naar Marseille, waar alle 1600 opvarenden van boord moeten.

“We varen via de Rode Zee en het Suezknaal richting Marseille”, zegt Ineke. Daar wacht volgens haar een vliegtuig van Air France, die tientallen Nederlanders naar Amsterdam vliegt. Volgens Ineke en Cees gaat het om veertig mensen, die hun reis hebben geboekt bij Stip Reizen. “Maar er zijn ook reizigers die via Kras hebben geboekt”. Of zij met hetzelfde vliegtuig teruggaan is onduidelijk. In totaal zouden zestig Nederlanders aanwezig zijn op het schip.

De situatie op de Splendida is volgens de twee uitstekend. “Het is heerlijk. Iedereen loopt vrij rond en het is mooi weer. We worden goed verzorgd en zouden wel langer willen blijven”. Volgens het stel is er niemand op het schip besmet met het nieuwe coronavirus.

Om de verspreiding van het virus in te dammen hebben tal van landen hun grenzen gesloten. Hierdoor kunnen cruiseschepen niet aanmeren, waardoor die op zoek moeten naar een haven die wel schepen toelaat.