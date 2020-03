Blok: druk bezig met terughalen Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is samen met reisorganisaties en luchtvaartbedrijven druk bezig om de vele Nederlanders die in het buitenland zijn, terug te halen naar Nederland. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bij de inloop van het crisisberaad van enkele ministers in Den Haag. Het gaat volgens hem om honderdduizenden Nederlanders, dus “dat gaat tijd kosten”. Hij zei dat er om extra landingsrechten wordt gevraagd voor de vluchten.

Blok weet niet hoeveel mensen zich aan de oproep houden om niet naar het buitenland te gaan. Maar hij gaat ervan uit dat veel mensen zich eraan houden. “Doe het gewoon niet. Breng jezelf niet in de problemen en je naasten in grote zorgen.”