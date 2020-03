Nederlanders trekken massaal hun hardloopschoenen aan

Nu de sportclubs dicht zijn vanwege het coronavirus trekken mensen hun hardloopschoenen aan voor een rondje beweging in de buitenlucht. Hoewel het op straat rustig is, zijn er op veel plekken wel veel hardlopers - sommigen met kinderwagen of kinderen op fietsjes - te zien.

Dit merkt ook hardloopspecialist Run2Day. Volgens sales- en marketingmanager Jordy Hindriks is het een stuk drukker. Niet alleen in de webshop maar ook in de winkels, die vooralsnog met de nodige hygiënemaatregelen openblijven. Vooral in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en zelfs Breda - waar veel coronabesmettingen zijn - loopt de verkoop goed. “Gemiddeld zitten we op zo’n 40 tot 50 procent stijging in de omzet vergeleken met vorig jaar rond deze tijd. Als je alleen naar Amsterdam kijkt, is het zelfs meer dan het dubbele.” Volgens Hindriks is het wel per regio verschillend. “In plaatsen als Venlo en Assen is het een stuk rustiger.”

Ook de hardloopschema’s vinden gretig aftrek. “We maken elke dag speciale hardlooptrainingen tot de sportscholen weer opengaan.” Hindriks waarschuwt mensen die nu gaan hardlopen terwijl ze dat normaal niet doen, het rustig op te bouwen. “We zien bijvoorbeeld dat dames die normaal bodypump of yoga doen, nu gaan hardlopen. We moedigen dat zeker aan, maar het heeft best veel impact op je lichaam. Een veel gemaakte fout is dat mensen te veel en te snel willen.”

Amper tijd

Een medewerker van De Hardloopwinkel bevestigt dit. Hij heeft amper tijd om aan de telefoon te blijven vanwege de drukte in zijn zaak. Volgens hem is dat ook bij andere vestigingen het geval.

Runnersworld schrijft op zijn website dat het weliswaar belangrijk is om fit te blijven, want dat verhoogt de weerstand tegen ziekte. “Maar realiseer je wel dat een training juist tijdelijk je weerstand verlaagt. Als je een lange of zware training doet ben je de uren erna juist kwetsbaarder voor een virus. Dus train gedoseerd, zorg voor goed herstel en let de eerste paar uur na je training extra goed op hygiëne en contactafstand.”