Rode Kruis richt huisartsenposten in als ‘overloop’

Het Rode Kruis heeft in de regio Zaanstreek-Waterland twee tijdelijke huisartsenposten ingericht in twee sporthallen in Purmerend en in Koog aan de Zaan. Huisartsen zullen vanuit die sporthallen gaan werken als de druk op de huidige huisartsenposten te hoog wordt, zo meldt de hulporganisatie donderdag. Zes kleedkamers zijn ingericht als behandelkamers. Later deze week zullen ook in de sporthallen zelf tijdelijke spreekkamers worden geplaatst.