Veiligheidsadviseur Trump naar Rusland voor overwinningsparade

De nationaal veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump woont op 9 mei de Russische overwinningsparade voor de Tweede Wereldoorlog bij in Moskou. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Rusland bekendgemaakt.

Robert O’Brien gaat in plaats van Trump. De president was volgens bronnen van plan geweest zelf te gaan, maar liet zich overhalen door adviseurs om de parade te laten schieten. De betrekkingen tussen de VS en Rusland zijn niet goed op het moment na beschuldigingen van politieke bemoeienis en spionage over en weer.

De militaire parade wordt gehouden in bijzijn van president Vladimir Poetin en is bedoeld om de overwinning op de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog te vieren. Rusland laat altijd veel militair geschut zien.

In Rusland wordt gevreesd dat de parade moet worden geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus, maar Poetin heeft verzekerd dat die doorgaat.