Nieuw werk David Hockney: maar de lente annuleren ze niet

De Britse kunstenaar David Hockney (82) steunt de wereld met een nieuw schilderij onder de titel 'Do remember they can't cancel the spring', ofwel 'Onthoud dat ze de lente niet kunnen annuleren." Dat melden buitenlandse media.

Er zijn vier narcissen in een knalgroen veld te zien. Op de achtergrond is het nog kaal en grijs.

Het werk van Hockney is mateloos populair. De tentoonstelling Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature, afgelopen jaar in het Van Gogh Museum in Amsterdam, heeft naar circa 357.000 bezoekers getrokken. Een tentoonstelling van zijn werk in 2017 in Tate Britain in Londen trok zelfs bijna een half miljoen belangstellenden en was daarmee de beste bezochte expo in deze kunsttempel ooit.

Een schilderij dat hij maakte van een paar figuren in en bij een zwembad bracht in 2018 90,3 miljoen dollar op bij Christie's in New York, de hoogste score voor een levende kunstenaar op een veiling.