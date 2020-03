Ook in Rotterdam minder openbaar vervoer

In Rotterdam rijden vanaf maandag nog minder bussen, trams en metro’s. Vervoerder RET schaalt af “naar 50 tot 60 procent van de gebruikelijke capaciteit”. Door het coronavirus zijn er minder reizigers, terwijl steeds meer medewerkers zich ziek melden. De metro’s blijven wel even lang, zodat reizigers genoeg afstand van elkaar kunnen houden. Volgens de RET geldt de nieuwe dienstregeling in elk geval tot en met 5 april.

De openbaarvervoerbedrijven van Den Haag en Utrecht hadden woensdag al besloten om minder bussen en trams te laten rijden.

Vanwege het virus varen er ook minder veerboten van en naar Vlieland en Terschelling. Rederij Doeksen gaat terug naar twee retourvaarten per dag, één in de ochtend en één in de middag. Dat gaat zaterdag in en duurt in elk geval tot 6 april, maar misschien langer. Het aantal passagiers is door het virus met 85 procent gedaald. De sneldienst, de vrachtboot en de waddentaxi varen voorlopig niet.

Rederij Wagenborg houdt de dienstregeling van en naar Ameland en Schiermonnikoog voorlopig in stand, maar laat hooguit een derde van het normale aantal passagiers toe. Ook TESO handhaaft de dienstregeling van en naar Texel, maar schrapt wel een paar extra afvaarten. Wie met een auto, busje of vrachtwagen naar de overkant gaat, moet tijdens de overtocht in het voertuig blijven zitten.