Zorg in Zwitsers kanton Ticino overbelast door coronavirus

De zorgsector in het Zwitserse kanton Ticino kan het werk nauwelijks nog aan vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Dat heeft de regionale overheid donderdag bekendgemaakt in een persconferentie, melden lokale media. Ticino ligt in het zuiden van Zwitserland tegen de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije aan.