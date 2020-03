GTST minder op de buis door coronacrisis

De soap Goede tijden, slechte tijden wordt met ingang van maandag nog maar vier dagen in de week uitgezonden. Aanleiding is de huidige opnamestop vanwege de coronacrisis.

Er liggen nog voldoende afleveringen klaar waarmee RTL nog tot en met 8 mei kan uitzenden, maar de zender neemt het zekere voor het onzekere. "In afwachting van de verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld dat opnames van verschillende programma’s vanaf 6 april weer van start kunnen gaan. Met het terugbrengen van GTST van 5 naar 4 dagen kunnen we langer blijven uitzenden met de afleveringen die nu reeds beschikbaar zijn", staat in een verklaring.

Vanaf volgende week wordt de vrijdaguitzending geschrapt. The Voice Kids wordt naar voren geschoven, waardoor Jinek om 22.00 uur kan beginnen. De talkshow van Jinek krijgt overigens ook volgende week meer ruimte van RTL. Alle uitzendingen beginnen net als nu om 21.30 uur en duren tot 23.00 uur.