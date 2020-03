PostNL spant zich in om buiten Europa te blijven bezorgen

PostNL doet zijn best om buiten Europa te blijven bezorgen, ondanks het wegvallen van vluchten en grenssluitingen vanwege het nieuwe coronavirus. De Belgische branchegenoot Bpost schortte eerder de verzending van brieven en pakjes naar bestemmingen buiten Europa op.

PostNL zegt er alles aan te doen om de routes binnen en buiten Europa open te houden. Uitgevallen vluchten worden waar mogelijk vervangen met alternatieve andere routes, vrachtvluchten of zeevervoer, aldus het postbedrijf. Als voor een bestemming binnen redelijke termijn geen alternatief wordt gevonden, wordt daarover met klanten gecommuniceerd. Momenteel is dat het geval voor Djibouti, Koeweit, Libië, Moldavië, Mongolië, Peru, Somalië en Jemen. Ook waarschuwt PostNL voor vertragingen bij bezorging in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Bpost besloot om tijdelijk niet buiten Europa te bezorgen in navolging van postbedrijven in onder meer Spanje, Roemenië, Noorwegen en Zweden.

PostNL neemt al een aantal maatregelen om zijn personeel te beschermen tegen de longziekte. Zo hoeven consumenten tot nader order niet meer te tekenen op een scanner voor ontvangst. Ook wordt werk gemaakt van verruiming van de dagelijkse bezorgtijd om opvang van jonge kinderen thuis te vergemakkelijken.