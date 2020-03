Cijfers over aantal besmettingen Duitsland lopen uiteen

In Duitsland circuleren verschillende cijfers over het aantal besmettingen met het coronavirus dat in het land is vastgesteld. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse variant van het RIVM, meldde donderdag een officieel totaal van 10.999 terwijl in diverse media al sprake is van 12.327 gevallen.

Duitse media, zoals het persbureau DPA, baseren zich op cijfers van de deelstaten zelf en tellen die op. De grens van 10.000 werd daarin woensdag al overschreden.

Het RKI meldde donderdag 2801 nieuwe besmettingen binnen een etmaal. Het aantal patiënten dat aan de gevolgen bezweek, staat op twintig.