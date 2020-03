Meer winkels sluiten deuren om coronapandemie

Steeds meer winkels sluiten hun deuren vanwege de coronacrisis. Zo blijven nu ook de filialen van kledingketen Zara, de winkels met mannenpakken van Suitsupply en die van keten Dille & Kamille die keuken- en badkamerspullen verkoopt, in Nederland tot nader order gesloten. Eerder maakten onder meer H&M, C&A, WE Fashion, de Bijenkorf en IKEA bekend tijdelijk geen bezoekers in hun winkels meer te verwelkomen.