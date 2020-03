Horlogemaker Rolex gooit fabrieken dicht

De Zwitserse horlogemaker Rolex gaat zijn fabrieken sluiten in verband met de coronacrisis en de buitengewoon moeizame marktomstandigheden op de markt voor dure uurwerken. Vanaf volgende week dinsdag gaan alle Zwitserse fabrieken van Rolex voor minstens tien dagen op slot.

Zwitserse horlogemakers zoals ook Omega en Cartier hebben het nog moeilijker gekregen door de virusuitbraak omdat China en Hongkong belangrijke markten zijn. Door de uitbraak is de verkoop van horloges daar sterk ingezakt. Eerder zorgden de protesten in Hongkong en de economische afzwakking in China al voor tegenwind en daar komt nu de coronacrisis bovenop. Horlogebeurzen in Basel en Genève zijn afgeblazen vanwege de uitbraak.

Daarnaast kampt de sector ook met de hogere goudprijs en duurdere Zwitserse frank. De horloge-industrie in Zwitserland is goed voor 59.000 werknemers en bijna een tiende van de export van het land. Om de zaken nog erger te maken wonen veel werknemers van Zwitserse horlogemakers in Frankrijk. Zij hebben nu te maken met quarantainemaatregelen van overheden.

De Zwitserse federatie van horlogemakers maakte bekend dat de export in februari 9,2 procent lager lag dan een jaar eerder. In totaal werd er voor ongeveer 1,6 miljard Zwitserse frank aan horloges uitgevoerd vorige maand, wat omgerekend ruim 1,5 miljard euro is.