AEX klimt na extra steunpakket ECB

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met winst na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten de nieuwe maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de economische pijn van de coronapandemie in de eurozone te verzachten. Ook de centrale banken van Australië en Japan kwamen met extra steunmaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,5 procent in de plus op 410,32 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 573,65 punten. Londen daalde 0,1 procent en Frankfurt won 0,5 procent. Parijs steeg 2,1 procent. De beursgraadmeter in Milaan klom 3,8 procent. In Frankrijk, België, Italië en Spanje geldt een verbod op shortselling, waarmee wordt gespeculeerd op koersdalingen.

De ECB ontvouwde na noodoverleg een extra opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 750 miljard euro. Centralebankpresident Christine Lagarde benadrukte dat er bij de ECB “geen limiet” is als het gaat om de toewijding aan de euro. Daarnaast zullen de centralebankiers volgens haar alles doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van hun mandaat. Lagarde kwam vorige week ook al met een steunpakket. Op de financiële markten werd dat optreden echter met weinig enthousiasme ontvangen.