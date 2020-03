Japanse keizer niet naar Verenigd Koninkrijk

Het bezoek had in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar is na overleg tussen de landen afgeblazen. De autoriteiten in Japan en het Verenigd Koninkrijk proberen momenteel de crisis rond het coronavirus het hoofd te bieden. Er wordt later gekeken naar wanneer het bezoek alsnog kan plaatsvinden.

De Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenote Masako waren uitgenodigd door koningin Elizabeth II. Ze zouden verblijven op Windsor Castle. De 93-jarige Elizabeth ontving eerder ook al de voorgangers van Naruhito. Zijn vader Akihito bezocht het Verenigd Koninkrijk in 1998 en grootvader Hirohito in 1971.