Burberry ziet omzet halveren door coronavirus

In de afgelopen zes weken gingen de opbrengsten bij winkels die langer dan een jaar open zijn met 40 tot 50 procent omlaag vergeleken met een jaar geleden. Burberry verwacht dat de komende weken de situatie verder verslechtert. De omzet kan in de laatste weken van maart tot 80 procent lager uitkomen. In totaal verwacht het modemerk in het lopende kwartaal een omzetkrimp van 30 procent.

In februari deed Burberry vooral slechte zaken in Azië. In maart gingen veel winkels in China weer open, maar de verkopen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika zakten weg. In die regio’s is nu slechts een vijfde van de Burberry-winkels nog open.