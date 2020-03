Nikkei zakt ondanks steun centrale banken

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw met verlies gesloten. De steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Australische centrale bank, en de hoop dat de Bank of Japan (BoJ) de markt blijft ondersteunen met agressieve aankopen van indextrackers zorgden eerder op de dag nog voor een kortstondige opleving, maar konden de zorgen over de economische impact van de coronapandemie niet wegnemen. De andere Aziatische beurzen lieten ook flinke minnen zien.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 1 procent lager de dag uit op 16.552,83 punten. Eerder op de dag stond de Japanse index nog ruim 2 procent in de plus. De Japanse techinvesteerder SoftBank (min ruim 17 procent) ging in de uitverkoop door de zorgen over zijn omvangrijke investeringen in startup-bedrijven.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde ruim 3 procent in. In Seoul raakte de Kospi 7,9 procent kwijt. De handel op de Zuid-Koreaanse beurs werd eerder op de dag voor twintig minuten stilgelegd na een koersval van 8 procent.

De All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 3,4 procent. De Australische centrale bank kondigde een omvangrijk pakket van steunmaatregelen aan, inclusief een renteverlaging tot 0,25 procent, om de economische gevolgen van de virusuitbraak te verzachten. In de Filipijnen, waar de beurs eerder deze week werd gesloten vanwege het coronavirus, kelderde de hoofdindex 12 procent na hervatting van de aandelenhandel.