Eerste dode in Mexico door nieuwe coronavirus

In Mexico is de eerste dode gevallen door het nieuwe coronavirus. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Het gaat om iemand met diabetes die vorige week symptomen begon te vertonen.

Bronnen hadden een paar dagen geleden aan persbureau Reuters laten weten dat een zakenman zou zijn overleden, maar kwamen daar later op terug. Mexicaanse media spraken elkaar ook tegen over het overlijden van de patiënt die het longvirus had opgelopen in de Verenigde Staten.