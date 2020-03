In een woning aan de Hoefstraat in Tilburg is door de politie in de nacht van woensdag op donderdag, rond 02.45 uur, een overleden persoon gevonden. Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat die door een misdrijf om het leven is gekomen. De recherche heeft een onderzoek ingesteld.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.