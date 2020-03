Uitspraak in zaak van ontucht verdachte waterpolocoach

De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak van waterpolocoach Koen P. Hij wordt verdacht van verkrachting, ontucht en aanranding van zes jonge waterpolosters, onder wie minderjarigen. Tegen de 34-jarige P. is acht jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar geëist.

Justitie verwijt de voormalig assistent-trainer van Jong Oranje dat hij zes jaar lang misbruik heeft gemaakt van de meisjes door zijn hoge positie in de waterpolowereld. P. heeft een deel van de beschuldigingen bekend, maar in een aantal zaken ontkent hij dat hij seks had met de vrouwen die aangifte deden.

De trainer werd in de zomer van 2018 opgepakt na twee aangiftes van minderjarige pupillen, waarna meer aangiftes volgden. Hij zat ruim elf maanden vast.

Het is niet duidelijk of P. zelf bij de uitspraak aanwezig is. Hij zit nu niet meer in hechtenis, dus het staat hem vrij om te komen of weg te blijven. In verband met het coronavirus is maar een beperkt aantal mensen welkom in de rechtbanken momenteel. De slachtoffers zijn wel welkom, maar hun familie of ander publiek niet. Media mogen wel aanwezig zijn.