In Nicaragua is het eerste besmettingsgeval met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het land was een van de weinige Latijns-Amerikaanse landen waar het longvirus nog niet de kop had opgestoken. Het gaat om een 40-jarige man die geïnfecteerd is tijdens een bezoek aan Panama, vertelde vicepresident Rosario Murillo op de nationale televisie.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.