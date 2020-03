Ongeveer 250.000 mensen die met KLM vliegen nog in buitenland

Ongeveer 250.000 mensen die met KLM hebben geboekt, zitten nog in het buitenland. Dat zei KLM-topman Pieter Elbers woensdagavond bij Op1. Hij belooft er alles aan te doen die mensen zo snel mogelijk terug te halen. “Maar we worden iedere dag overvallen met besluiten”, waardoor steeds meer vliegtuigen aan de grond moeten blijven. Elbers verwacht dat het vliegverkeer in de loop van volgende week “nagenoeg helemaal stil” komt te liggen, aangezien steeds meer maatregelen worden getroffen om het coronavirus te beteugelen.

“We doen ons best, maar als ergens het luchtruim wordt gesloten, dan kunnen wij niet meer vliegen”, benadrukt Elbers, die aangeeft dat de luchtvaartmaatschappij maximaal heeft opgeschaald.

“Normaal krijgen we zo’n 20.000 berichten via sociale media binnen en net zoveel telefoontjes. “Nu gaat het per dag om 200.000 berichten en 200.000 telefoontjes. Hij roept mensen op de luchtvaartmaatschappij daarom zo min mogelijk te belasten. Zo hoopt hij bijvoorbeeld dat Nederlanders die binnenkort op reis zouden gaan niet gaan bellen een ticket om te boeken. “Want dat kan over twee weken ook nog wel.”