Wiebes: ondernemers, help elkaar om tegenslag corona op te vangen

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) roept bedrijven op om rekening met elkaar te houden, samen te werken en met elkaar “samen te spannen” om tegenslag door de coronacrisis op te vangen. Het gaat bijvoorbeeld om een koffietentje dat door de sluiting zonder omzet zit maar wel de huur moet betalen. Daar zou een verhuurder de ondernemer tegemoet kunnen komen, zei de minister woensdagavond tijdens het debat over corona.

Hetzelfde zou kunnen gebeuren met een gesloten café dat een contract heeft met een brouwerij.

Meerdere partijen hadden tijdens het debat over het nieuwe coronavirus het belang benadrukt van samenwerking en solidariteit tussen bedrijven. Wiebes was het daar zeer mee eens, maar hij denkt niet dat dit af te dwingen is met zware middelen, waar D66 op aandrong. Hij houdt het op een morele oproep.